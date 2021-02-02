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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بتعاملات اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:21 م
مؤشر سوق الأسهم السعودية
مؤشر سوق الأسهم السعودية
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قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، منخفضًا 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.


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كانت أسهم شركات المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 8.43%.


فيما كانت أسهم شركات المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي ( نمو ) اليوم منخفضًا 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.
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