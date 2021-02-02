لتطوير القطاع التجارى والصناعى.. إنشاء منصة إلكترونية للمصانع والشركات والتجار

وقعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة تفاهم مع أحدى شركات تشغيل الاسواق الالكترونية، لإنشاء منصة التجارة الإلكترونية الوطنية للمصانع والشركات والتجار، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.





وقال المهندس ابراهيم العربي إن مذكرة التفاهم تاتي في اطار إستراتيجية الإتحاد العام للغرف التجارية لدعم التجار أعضاء الغرفة والأهتمام بتفعيل تجربة التحول الرقمي لمنتسبي الغرف التجارية تماشيا مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين حيث تتواصل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية فى دعم التحول الرقمى خاصة فى ظل اتجاه الدولة إلى تطوير الأداء الإقتصادى.





اقرأ أيضا:





وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تطوير وتشغيل المواقع التجارة الإلكترونية تعتبر خطوة هامة فى طريق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة فى الدولة ومساندة لمنتسبي الغرف التجارية في اتخاذ الطرق الحديثة في تسويق منتجاتهم والترويج لها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي ويحقق المشاركة الفعالة في التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي ويتناسب مع ورؤية مصر 2030.





وتعقيبا على هذا الإتفاق، أعرب السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتعاقد معها، عن سعادته بالتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبه المختلفة والذي يأتي تأكيدا على علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين، حيث تهدف مذكرة التفاهم الى المُضي قُدما نحو تقديم خدمات جديدة تدعم التجارة والصناعة في مصر، ويمثل هذا التعاون خطوة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، واعتماد منصة أسواق مصركمنصة التجارة الإلكترونىة الوطنية لتطوير الحركة التجارية بين الشركات والمصانع والتجار والمستهلك المصري.





وقال احمد الوسيمي نائب اول رئيس غرفة القاهرة ان التعاون يتيح تقديم خدمات الدعم الفنى للمصنعين والتجار المتعاقدين بما يحقق خدمات متطورة لمنتسبينا وهو الامر الذي نحرص عليه كمجلس ادارة غرفة القاهرة في تطوير الخدمات للتجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي غرفتنا والسعي الي تحسينها باستمرار بما يتناسب مع التطورات العصرية وخطة الدولة التطويرية والتنموية 2030.





وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة إن هدفنا توفير خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة تلبي متطلباتهم التجارية والصناعية حسب التطورات العصرية ولذلك دائما نبحث عن كل ما هو جديد لمساندتهم بخدمات تطور وتنمي من الحركة التجارية علي المستوي التجاري والصناعي والخدمي مع جهات مختلفة وتنوع المصادر التي تقدم خدمات لمنتسبي الغرفة للحصول علي اعلي جودة لهذه الخدمات.





وقال وليد رمضان عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الاعمال انه سيتم عرض و تسويق منتجات أعضاء الغرفة من الشركات و التجار على المنصة الإلكترونية وتفعيل منظومة لوجيستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة وربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة ومشاركة دورية لحركة المبيعات والعمليات الناجحة لدراستها وتعظيمها ووضع حلول للعقبات التي قد تظهر.