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أخبار العالم

محاكمة ترامب.. اتهام الرئيس السابق بالخيانة وتهديد الديمقراطية الأمريكية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:05 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ما تضمنته لائحة الاتهام الموجهة من قبل مجلس النواب الأمريكي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.


وقال فريق المساءلة في مجلس النواب إن "مسؤولية الرئيس ترامب عن أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير لا لبس فيها"، مؤكدين أن جهوده لتوسيع قبضته على السلطة من خلال إثارة العنف تعتبر انتهاكًا شديدا للقسم الذي أداه.


وأكدت لائحة الاتهام أن ترامب عرض حياة أعضاء الكونجرس للخطر، لافتة إلى أنه ما قام به الرئيس السابق كفيل بمنعه من تولي أي منصب فيدرالي.


وأشارت إلى أن ترامب هدد الديمقراطية الأمريكية، وعرض الأمن القومي للخطر، متهمة إياه بالخيانة غير المسبوقة.


وتعد اللائحة المقدمة من مجلس النواب هي الأولى من بين عدة ملفات قانونية تم تقديمها قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير، بعد أسابيع من تصويت مجلس النواب على عزله بعد أعمال الشغب.


فيما تركز قضية المساءلة على خطاب ترامب قبل وأثناء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل حشد من أنصاره، الذين سعوا إلى تعطيل تصديق الكونجرس على نتائج الهيئة الانتخابية التي تظهر الرئيس جو بايدن على أنه المنتصر.
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