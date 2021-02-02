حبس عصابة لحيازتها سلاح آلي وكيلو ونصف هيروين وشابو

امر المستشار محمود نصار مدير نيابة مركز سوهاج، بحبس متهمين ، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالأتجار فى المخدرات وذلك قبل ترويجهما كمية من الهيروين والشابو و الحشيش على المتعاطين.





وامرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.





واعترف المتهمان امام محمد منتصر وكيل نيابة مركز سوهاج بحيازتهما المواد المخدره بقصد الاتجار و التعاطى والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره و الهواتف المحمول لاتصال على عملائهم المتعاطين .





وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات من ضبط المتهمان 1/( حسين.م.ح ) ٢٦ سنه عاطل و مقيم العمره مركز سوهاج و 2/( الورداني. م.ا) ٢٨ سنه عاطل يقومان بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجه لكمية من الهيروين والشابو و الحشيش على عملائهم المتعاطين بدائرة مركز سوهاج وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.





وشملت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين على عدد "١" برطمان وعدد "٥" تذكرة بهما مخدر الشابو يزنوا حوالي ربع كيلو "٢٥٠" جرام تقريبًا وعدد "١" برطمان به كمية لماذ الهيروين المخدر وعدد "٩٢" لفافة قصديرية لمادة الهيروين المخدر يزنوا جميعآ حوالي "١.٢٥٠ جرام " كيلو وربع جرام تقريبًا وعدد "١" برطمان به سائل لمادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات والمستخدمة في تصنيع مخدر الشابو يزن حوالي "١٠٠مم" تقريبًا وعدد "طربة ونصف" لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي "٣٠٠" جرام تقريبا وبندقية الية عيار ٧.٦٢ × ٣٩ والخزينة الخاصة بها وعدد "٢" طلقة من ذات العيار وعدد "١" ميزان حساس وسلاح أبيض "خنجر" وعدد "١" كنشة حديدية (شيشة بلدي) لتعاطي مخدر الحشيش وعدد "٢" هاتف محمول وعدد "٤" هتاتف محمول وعدد "٧" خواتم يد فضة وعدد "٣" ساعة يد من متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم ومبلغ مالى "٢٥٠٥" جنيه.









كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام المدعو "ح. م. ح" ٢٦ سنه عاطل والمدعو "ا. م. ا" و يقيمان في العمرة مركز سوهاج .





وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد سلام وكيل قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج و برئاسة العقيد احمد ضاحى مفتش مباحث مركز سوهاج و تم ضبط المتهمان بحوزتهما المضبوطات السابق ذكرها.









وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار و التعاطى و المبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره و الميزان الحساس لوزن و تجزئة المواد المخدرة و الهاتف المحمول للاتصال على عملائهم المتعاطين.









وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٤٨ اداري لسنة ٢٠٢١ مركز شرطة سوهاج .