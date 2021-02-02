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تعليم

"منصور حسن" يترأس اجتماع العمداء لتحديد البرامج المقترحة الخاصة بالجامعة الأهلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:54 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، اليوم  ،  اجتماع عمداء الكليات وذلك لمناقشة وتحديد البرامج المقترحة الخاصة بالجامعة الأهلية ، بعد دراسة مجالات العمل المستقبلية واحتياجات  إقليم شمال الصعيد بشكل خاص والدولة بشكل عام وذلك قبل العرض على لجان قطاع التعليم العالي ، وذلك بحضور الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية. 

وأكد رئيس الجامعة للعمداء خلال الاجتماع على ضرورة موافقة مجالس الكليات على كافة البرامج المقترحة و تحديد منسق لكل برنامج ، والانتهاء من إعداد اللوائح واحتياجات البرامج من معامل وأجهزة مع عرض كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج ، وتحديث كافة دراسات الجدوى .
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 وأشار رئيس الجامعة  أن البرامج المقترحة تشمل برنامج الطب ، وبرنامج طب وجراحة الاسنان ، وبرنامج العلاج الطبيعي ، وبرنامج دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة ، وبرامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية ، وهندسة الموارد المائية والبيئة ، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة ، و هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة ، و التصميم المعماري والعمارة الرقمية ، و هندسة الإلكترونيات واتصالات الفضاء ، وهندسة الطيران بكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة .

وأضاف أن البرامج تشمل أيضا برنامج إدارة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة ، وهندسة الذكاء الاصطناعي ، وهندسة الأمن السيبرانى ، وهندسة الوسائط المتعددة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وبرامج جيولوجيا البترول والتعدين ، و علوم وتكنولوجيا النانو ، والكيمياء الحيوية ، وإدارة موارد المياه والبيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم ،  وبرامج المحاسبة والتسويق ونظم المعلومات ، ونظم معلوماتية الاعمال ، والتأمين وإدارة المخاطر المالية بكلية العلوم الإدارية الرقمية ، وبرامج الترجمة التحريرية والفورية واللغة الكورية واللغة الصينية ، وتصميم الوسائط الرقمية والمرئية والبث الرقمي ، والإدارة الإلكترونية للمنشآت السياحية والفندقية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية ، بالإضافة الى برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينما والإعلام بكلية الاعلام الرقمي وفنون الاتصال.

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