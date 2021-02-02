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رياضة

المدرب اللي يخاف يستحمل.. تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على هزيمة الزمالك أمام المحلة ..شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق أحمد عيد عبدالملك، نجم نادى الزمالك سابقًا، على هزيمة نادى الزمالك من غزل المحلة بنتيجة 1 \ 2 فى بطولة الدورى الممتاز.

وكتب أحمد عيد عبدالملك، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الكورة ملهاش كبير.. تضيع وتهزر تستقبل.. اكيد ولازم اللي مش شايف ووحش يقعد محدش كبير علي الدكة".

وأضاف أحمد عيد عبدالملك "المدرب اللي معاه فرقة زي دي ويخاف لما يتقدم في النتيجة يستحمل، مفيش فرقة هتاخد الدوري و تضيع النقط دي أبدًا". 

وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.


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