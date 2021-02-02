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عملنا على تحسين أحوال الأئمة.. كلمة وزير الأوقاف أمام البرلمان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:02 م
وزير الأوقاف من البرلمان
وزير الأوقاف من البرلمان
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محمود محسن
كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن وجود وفد مصري من علماء الوزارة بالسودان الان منهم 5 واعظات  يعلمن السودانيات أصول الدين، مضيفا "لدينا دور كبير جدا بالخارج ومبعوثين من الوزارة في معظم الدول الافريقية ودول جنوب شرق اسيا واسيا الوسطي ولدينا مراكز ثقافية يقوم بدور كبير جدا.

وقال  الوزير ان الالحاد في العالم العربي هو الحاد موجه وممول علي غرار  التشدد، مشيرا  إلي أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كافة الائمة وعمل مطويات للائمة من خلال الوسائل التكنولوجية.

 وأضاف الوزير فى بيانه الوزير امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن أكاديمية الأوقاف لتدريب الائمة عالية المستوي  ويتم تحويل كافة الخطط الي برامج عملية للتنفيذ وتم التوقيع مع اكثر من 19 جامعة من اجل تشجيع الائمة لتسجيل الدكتوراه في مختلف الأمور منها علم النفس والاجتماع واللغات وغيرها.

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى اهتماما لأئمة وزارة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية، وأضاف قائلا إن إجمالي ما كان يتقاضاه الإمام 1288  جنيه قبل الاستقطاعات وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر والان اقل امام يتم تعينه باليسانس يحصل على 4075 جنية وللدكتورة 5000 جنية واقل زيادة بلغت 2088 جنية والزيادة للدكتوراة 3393 جنيها.
  
وأشار الوزير إلى أن معظم العمل علي تحسين امور واحوال الائمة يتم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالجهود الذاتية للوزارة حيث تصرف الوزارة مليار و200 مليون سنويا منهم 700 مليون لتحسين اوضاع الائمة وهي من الموارد الذاتية.

وأكد الوزير، أن إجمالي ما كان تحققه هيئة الأوقاف 560 مليون وزاد العام الماضي إلى مليار و540 مليون جنيه بزيادة 900 مليون وصناديق النذور زادت 400% وصلنا 30 مليونا بدلا من 7. وأشار الوزير الي أن هيئة الأوقاف  سوف  تحقق الي مليار و800 مليون جنية ونستهدف 2 مليار ونصف المليار جنية خلال العام القادم.
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