شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

ظهرت مؤخرا السيارة فيراري 488 بيستا ، بعد تم استخدام برنامج Ferrari's Tailor Made للعملاء بإضفاء الطابع الشخصي على نطاق واسع على سيارتهم الخارقة الغريبة مع التصميمات الخارجية والداخلية الفريدة التي التي تعبر عن نفسها بقوة .

وكسرت السيارة فيراري 488 بيستا كل التقاليد من خلال طلاء فضي مذهل مع درجات خضراء خفية ، بالاضافة الى وضع شريط سباق أحمر وأبيض ممتد على طول السقف وغطاء المحرك وغطاء الصندوق وهذا يناقض تماما الشكل ككل .

واستخدم مهندسى فيراري ألياف الكربون المرئية على هيكل السيارة ، والذى يكون حسب طلب كل عميل ، كما ظهر في السيارة فيرارى 812 سوبرفاست الشهر الماضى ، بطابع شخصي و طلاء فيردي بينو مع كسوة ذهبية متباينة وتصميم داخلي مفصل مع جلد هيريتيج غياندا مع إدخالات من قماش كفرات أومامي.

اما مقصورة فيراري 488 بيستا الداخلية ، فتاتى مع مقاعد دلويه منتهية بنفس درجات اللون الفضي والأخضر مع شريط أحمر وأبيض متباين يمتد من المنتصف يتطابق مع الخارج وشعار فيراري أسود مطرز على مساند الرأس. كما تم استخدام مادة الكانتارا الخضراء على الأبواب.

وتستمد السيارة فيراري 488 بيستا المصممة حسب الطلب قوتها من محرك V8 مزدوج الشاحن سعة 3.9 لتر ينتج 710 حصانًا و 568 رطل قدم من عزم الدوران ، والذي يتم إرساله إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

و تصل إلى سرعة 0-62 ميل في الساعة في 2.85 ثانية فقط وأقصى سرعة تزيد عن 211 ميل في الساعة.

اما سعر السيارة 488 بيستا يبدأ من 330 ألف دولار قبل أن تبدأ في إضافة الخيارات.