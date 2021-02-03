بعد 149 عاماً من عمل القناطر القديمة.. دخول قناطر ديروط الجديدة حيز التنفيذ

تعد قناطر ديروط أحد أهم الممرات المائية بالترعة الإبراهيمية في صعيد مصر يرجع عمرها إلى 149 عامًا والتي أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل باشا بعد قرار مجلس شورى النواب عام 1869 ولما لها من أهمية لتحسين ري 1.5 مليون فدان بدأت وزارة الري في إنشاء قناطر ديروط الجديدة.





ساهمت قناطر ديروط في تنظيم الري من بداية فم "بحر يوسف" حتى محافظة الفيوم شمالا وتحتوى قناطر ديروط على 15 بوابة لتوزيع المياه و2 هاويس للملاحة احدهم على الترعة الإبراهيمية والآخر على " بحر يوسف "، وتعد قناطر ديروط تحفة معمارية من حيث التصميم وقد أجري لها الصيانة عدة مرات ومنها في عهد الرئيس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم صيانة قنطرة فم " بحر يوسف " عام 1962.





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كما تعمل القناطر على تحسين ري مساحته 1.5 مليون فدان اي ( 18 % من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد ) وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى والذي يضم خمس محافظات ( أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة ) ويتم إطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار متر مكعب سنويا "17.3 % من إجمالي حصة مصر في مياه النيل" وتغذى مجموعة القناطر " 7 " ترع فرعية





وتستعد الآن قناطر ديروط للدخول في مرحلة إحلال وتجديد بعد ان وقعت وزارة الري بروتوكول تعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية " الجايكا " لمنح قرض قيمته (5.854 مليار ين ياباني أي ما يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكى) لإحلال وتجديد القناطر والتي تستمر الاعمال فيها 5 سنوات ليتم تشغيلها عام 2024 ، ويعد المشروع من أهم المشروعات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها.





حيث عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري لقاءًا مع السفير/ Noke Masaki سفير اليابان بالقاهرة وتمت مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ، والتي أعلن عن طرح المشروع في مناقصة عامة في ديسمبر الماضي وقام منذ أيام وفد من هيئة التعاون الدولي اليابانية " الجايكا " بزيارة موقع القناطر استعدادا لبدء العمل فيها .





وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى لزمام مساحته حوالي 1,50 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، ولتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس ، ويأتى هذا المشروع إستكمالًا للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).