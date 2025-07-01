الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الإعداد للموسم الجديد ، وعقد محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة إجتماعاً مع الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني في حضور محمد يوسف المدير الرياضي .

ناقش الخطيب مع يوسف كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر حيث تم الإتفاق علي عودة الفريق الأحمر للتدريبات يوم 12 يوليو علي أن تخضع لقياسات بدنية وطبية ثم تدريبين قبل أن يسافر الفريق منتصف الشهر الي اسبانيا لبدء المعسكر الذي يستمر 12 يوماً يتخلله مباراتين وديتين قد يتم اضافة مباراة واحدة.

ويبذل محمد يوسف المدير الرياضي جهودا كبيرة في هذا الشأن حيث عقد أكثر من إجتماع مع هشام مرزوق المدير المسئول عن الشركة المنظمة للمعسكر وتم مراجعة كافة التفاصيل بجانب استخراج التأشيرات للاعبين التي لا يتواجد معها " شنجن".