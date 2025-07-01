لجنة الإسكان بالنواب: آن الآوان لإلغاء القوانين الاستثنائية والعودة للقانون الطبيعي العقد شريعة المتعاقدين

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة أيضًا دائمًا ما كانت تغلق الملف الخاص بالإيجار القديم، ولكن هناك شجاعة شديدة من قبل المجلس الحالي والحكومة بفتح هذا الملف.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة كانت أمام خيارين أن لا تقدم قانون خاص بالإيجار القديم، أو تلتزم بحرفية حكم المحكمة الدستورية، لكنها رأت أنه آن الآون ونحن على مشارف جمهورية جديدة ودولة يعاد بناؤها على أسس ديمقراطية أن القوانين الاستثنائية أمام العالم كله تعتبر سبه في النظام القضائي.

وتابع أنه آن الآوان لإلغاء القوانين الاستثنائية والعودة للقانون الطبيعي العقد شريعة المتعاقدين.