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رياضة

أول تعليق من مصطفى محمد بعد تسجيل أول أهدافه مع جالاتا سراي ..شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق مصطفى محمد على مشاركته الأولى مع فريقه الجديد "جالاتا سراي"، وتسجيله أول أهداف فى مباراة إسطنبول باشاكهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

ونشر مصطفى محمد، صورة له على إنستجرام، معلقا عليها "الحمدالله". 

وسجل مصطفى محمد أول مشاركة له مع فريقه جالاتا سراي في المباراة التي جمعته بإسطنبول باشاكهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

ودفع فاتح تريم مدرب جالاطا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.

ويتقدم جالاطا سراي في النتيجة علي باشاكشهير بهدف نظيف أحرزه أونيكورو في الدقيقة ٤٥.

وانتقل مصطفي محمد لـ جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

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