ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب موهوب.. أول تعليق من مدرب جالاتا سراي على أول أهداف مصطفى محمد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:37 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
علق فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي، على مشاركة مصطفى محمد الأولى مع الفريق في الدوري التركي.

وقال "تريم"، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الفريق أمام باشاكهير، "مصطفى محمد مهاجم موهوب وصغير للغاية، ولديه الكثير ليتعلمه هنا".

وأضاف "لقد أظهر لنا كم سيكون مفيدًا للفريق في الفترة المقبلة، وكنت أتمنى أن يسجل هدفا آخر، جالاتا سراي فريق جيد ويلعب بشكل جيد".

وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار على إسطنبول باشاكهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

وأحرز مصطفي محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولى مع فريقه الجديد.

ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.

وانتقل مصطفي محمد لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انضمام مصطفى محمد.. رحيل مهاجم جالاتا سراي الأساسي لـ وست بروميتش الإنجليزي

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

شاهد.. أول تدريب لـ مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي أمام باشاكشهير في الدوري التركي

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى مع جالاتا سراي

مصطفى محمد يسجل هدفا ويقود جالاتا سراي للفوز على باشاكهير في الدوري التركي

ترشيحاتنا

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

أحمد موسى يعرض تعقيب محمد أبو العينين وكيل النواب على بيان وزير الأوقاف

الزمالك يتصدر وزعيم الفلاحين يعود.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

نبيل الحلفاوي يعلق خسارة الزمالك من غزل المحلة

أخبار الزمالك.. باتشيكو يمنع الراحة بعد الهزيمة من المحلة.. ومصطفى محمد يسجل أول أهدافه مع جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021