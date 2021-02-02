لمواجهة كورونا.. تشميع سنتر للدروس الخصوصية بسمالوط

قامت حملة برئاسة المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا بضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع عامر بحي شمال المدينة وعلى الفور تم اصدار قرار غلق رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ في حضور عماد حسن نائب رئيس المركز وسامي ابو الدهب مدير الاشغالات ومديري التفتيش والرخص بالوحدة المحليه وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة وطبقا لتوجيهات المحافظ اللواء اسامة القاضي





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وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، في متابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، والتزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بمواعيد الغلق ونسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





قال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حررت خلال الحملات الرقابية 2823 مخالفة، منها 2470 مخالفة لمواطنين لعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، كما تم تحرير 13 مخالفة لمنشات لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.





أضاف المحافظ، انه تم خلال الحملات أيضا، تطبيق قرار الغلق لـ 340 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنطاق مراكز المحافظة، كما تم ايضا فض 6 أسواق عشوائية، وفض 11 مناسبة لافراح وعزاء، بالإضافة لغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





وواصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، والقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالاستمرار في حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ورصد المخالفات، والتصدي بكل حسم للمخالفين، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه تم خلال إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة في المهد على مساحة 425 بقرية طوخ الخيل، وتجري الوحدة المحلية حملات متنوعة لتوعية المواطنين من خطورة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن إصدار التراخيص اللازمة في حين القيام بأعمال البناء لتطبيق الوضع القانوني.



