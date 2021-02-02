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حوادث

تحريات: فتاة القناطر أصيبت بنزيف متوسط بعد عملية الختان وغادرت المستشفى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:24 م
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
كشفت التحقيقات في واقعة تعرض فتاة لنزيف خلال جراحة ختان حاول إجراءها لها ممرض بالقناطر الخيرية أن الواقعة تمت في منزل والد الفتاة وبموافقته، وأنه هو من قام باستدعاء الممرض لإجراء الختان اقتناعا منه أنها بلغت السن المناسب لهذه الجراحة.

وأكدت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بوصول المدعوة "ن. ا. س" 14 سنة طالبة مصابة بنزيف مهبلي متوسط وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وبالفحص وسؤال والد المصابة المدعو "ا. س. ع." 44 سنة صاحب محل أسماك قرر قيامه باستدعاء المدعو "م. س. ا" 62 عاما، ممرض بالمعاش، لمنزله لإجراء عملية ختان لنجلته، وأثناء ذلك حدثت مضاعفات طبية أدت إلى نزيف مهبلي، وتم نقلها للمستشفى.

وكشفت التحقيقات أن الأم كانت موافقة على عملية الختان، وأنها من ذهبت بالبنت للمستشفى وتم حجزها في بداية التحقيق، ولكن أفرجت النيابة عنها وحبست الأب والممرض، فيما خرجت البنت من المستشفى لاستكمال العلاج وفترة النقاهة بالمنزل، وحالتها مستقرة.

في وقت سابق قال الدكتور صبري عثمان مسئول الطفولة والأمومة بمحافظة القليوبية، إن مجلس الطفولة والأمومة يتابع حالة القتاة التي تعرضت لنزيف متوسط بسبب عملية ختان أجراها لها والدها وممرض بالقناطر الصحية، وفور شفائها سيتم الدعم المعنوى والنفسي لها.

وأضاف سنفحص أيضا مساعدتها في التعليم»، مؤكدًا أن المجلس هدفه دعم الأطفال وحمايتهم من أي مخاطر تؤثر فيهم مشيرا الى إن الطفلة نجت من الموت، وأنه سيتم عمل جلسات دعم نفسي لها حتي تتمكن من الاندماج مرة أخرى مع المجتمع.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بإحدى قرى القناطر الخيرية، مما عرضها لنزيف حاد، وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن. ا." 14 عامًا، إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر، وتبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان على يد ممرض بالمعاش، وعندما أصيبت بنزيف قاما بنقلها لمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة وعرضها على الطب الشرعي.
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