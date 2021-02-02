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فن

نوال الزغبى تستعد لطرح فيديو كليب "عقلى وقف"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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شروق حمدى
روجت المطربة نوال الزغبى لـ كليب اغنتيها الجديدة "عقلى وقف" عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت على الفديو"قريبا"

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 
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