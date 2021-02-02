لاعب الدحيل: نسعد بقوة لمواجهة بطل أفريقيا.. ومونديال الأندية بروفة لدوري أبطال آسيا

أكد بسام الراوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل والمشارك في بطولة كأس العالم للأندية بقطر ، على ضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة خصم قوي مثل النادي الأهلي بطل أفريقيا مشيرا إلى ان البطولة محفل دولي يستعد منه الفريق لخوض زمام مباريات دوري أبطال آسيا والذي يسعى النادي لتحقيقها ها العام .





، وقال الراوي في حديثه للموقع الرسمي لنادي الدحيل: المشاركة تعني لنا الكثير لأننا نمثل دولة قطر ونرفع شعار نادي الدحيل في بطولة عالمية ويجب علينا أن نقدم مستوى طيب وأن نظهر بشكل ممتاز.





وقال الراوي: الفريق بدأ يستعيد وضعه الطبيعي ونحن جاهزون لهذه المشاركة بشكل كامل، والدوري يختلف عن البطولات والكل الآن متحمس وجاهز وهي فرصة كبيرة فهذه البطولة لا نشارك فيها كل سنة والآن الفرصة أتت لنا ويجب علينا أن نثبت فيها وجودنا ونظهر كامل إمكانياتنا.





وواصل بسام حديثه قائلًا: المشاركة في كأس العالم للأندية يمكن أن تدخل في إطار إستعدادتنا للمشاركة في دوري أبطال آسيا والذي نطمح بالتأكيد في الحصول على لقبه.





وعن طموحه الشخصي في هذه البطولة قال الراوي: طموحي الشخصي أن أظهر بشكل ممتاز أنا وأخواني اللاعبين وأن اقدم المستوى الذي يسعد الجماهير والجهاز الفني وبالتاكيد هذه البطولة لها متابعينها ويمكن أن يعاد إكتشافي فيها بواسطة أحد وكلاء اللاعبين وأنجح في الحصول على فرصة للإحتراف الخارجي.



