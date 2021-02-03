فائدة صحية للنوم على الجانب الأيسر

إدخالها إلى روتين حياتكم اليومى إليكم أبرزها وفقا لموقع برايت سايد حيل سريعه تساعد جسمك على الهضم بشكل أسرع وتجنب غازات البطن عليكم

النوم على الجانب الأيسر





هل تعانى من مشاكل الأنتفاخ وعسر الهضم يمكن أن تساعدك وضعية نومك على تحسين الدورة الدموية والهضم فيمكن للنوم على الجانب الأيسر تحسين الدورة الدموية والهضم.





تناول المزيد من الألياف والأطعمة المخمرة.

تساعد الألياف في محاربة الامساك الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة وطبيعية و تحتوي معظم الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على نسبة منخفضة من السكر والدهون والسعرات الحرارية ، لذا فهي صحية بشكل عام.





يعتبر الشوفان أو الفاصوليا أو الفاكهة مصادر جيدة للألياف فهى تحتوى على بكتيريا مفيدة للأمعاء والتي يمكن أن تحسن بعض مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل أعراض متلازمة القولون العصبي.





تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها.





الأطعمة الدهنية مثل الجبن أو البطاطس المقلية أو البيتزا يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ لعدة ساعات لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت ليهضمها الجسم.





يمكن أن يؤدي هذا النوع من الطعام أيضًا إلى زيادة غازات المعدة أو التشنجات أو عسر الهضم. يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتنا على التركيز





تناولى الماء





يساعد الماء في تكسير الطعام الذي نتناوله حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية اللازمة بشكل أفضل. على الرغم من الاعتقاد السائد بأنه ليس من الجيد شرب الماء أثناء الوجبة ، فإن هذا غير صحيح في الواقع . يساعد الماء على الهضم كما أنه مفيد جدًا إذا كنت تعاني من الإمساك.\



