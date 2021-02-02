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أحمد موسى: الاتحاد الأوروبي سيوقف الدعم المالي لشركة أسترازينيكا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:00 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الاتحاد الأوروبي سيوقف الدعم المالي لشركة أسترازينيكا وتمويل أي أبحاث للشركة في المستقبل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم هذا الأمر بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل.
 
من جانبه، قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجيلا راسكن ببريطانيا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، إنه لابد أن تتدخل المنظمات العالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية في موضوع توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بطريقة عادلة.

وأضاف "كامل"، أن العالم كله لابد أن يحصل على اللقاح في وقت واحد، متابعًا أن أسترازينيكا قررت زيادة الجرعات من اللقاحات لأوروبا لأنهاء الأزمة الحالية.

وأشار أستاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، إلى أن شركة استرازينيكا وفايزر- بايوتيك تتعهدان بزيادة كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي.

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