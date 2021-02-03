بعد نفي التضامن قطع معاش المطلقات.. شروط وخطوات الحصول عليه

يوجد ما يقرب من 40 مليون امرأة معيلة في المجتمع المصري بين مطلقات وأرامل ولعل أهم مشكلة تواجههن بعد غياب الزوج الذي يعد بمثابة رب الأسرة ومعيلها مما يجلعها تبحث عن إعانة مالية تمكنها من الإنفاق، لا سيما إذا كانت لديها أطفال وفي هذا الشأن كان للدولة دور بارز في دعم المطلقات من خلال عدد من الوزارات والهيئات كالتضامن والتأمينات ومساعدات بنك نصر الاجتماعي.





"تكافل وكرامة " أبرز برامج وزارة التضامن في مجال دعم الأسر الفقيرة وقد اهتم البرنامج بمساندة ودعم المطلقات من خلال توفير إعانة نقدية شهرية تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلها كما يندرج ذلك تحت الإطار العام لدعم المرأة ذلك الاتجاه الذي وجه به الرئيس السيسي .





وفي هذا السياق قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج ، أن الوزارة مستعدة لتقديم القروض لأصحاب المهن وعلى استعداد تام لمساعدتهم من أجل القضاء على البطالة معربه في الوقت ذاته عن استغرابها من طلب بعض النواب بإعطاء بعض المهن إعانات ومعاشات رغم أنها مهن عاملة ولها دور كبير في سوق العمل..

ونفت "القباج"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقده اليوم الاثنين تعقيبًا علي حديث النواب، أن يكون هناك قطع لمعاش المرأة المطلقة، مؤكدة أنه منذ زمن بعيد ويتم العمل بهذا المبدأ بعيدا عن أي قرارات، مؤكدة أن لدى الوزارة رغبة في تعزيز العمل بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة.

موقف المطلقة التي تحصل علي "معاش تكافل وكرامة" من إستحقاقها معاش والدها المتوفي





كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أوضحت أن تكافل وكرامة ليس معاشا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي، مشترطا لاستحقاق الابنة في معاش الوالد المتوفى ألا تكون متزوجة.





شروط صرف المعاش للمطلقات في قانون المعاشات الجديد

ونص قانون المعاشات الجديد على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد صرف المعاش للمطلقات، حيث يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها بعد وفاته وفقًا للمادة 107 من قانون المعاشات الجديد.





ونصت نصت المادة (107) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:





- ترمل البنت أو الأخت

- طلاق البنت أو الأخت

- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

كيفية الحصول علي معاش المطلقة





التقدم لأقرب وحدة للشئون الاجتماعية للحصول على الخدمة واستمارة (1) ضمان مرفقًا بها ما يلى:

- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة عليها وأولادها





- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.





-بطاقة شخصية أو عائلية أو أى مستند لإثبات المشخصة.





- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمى منها.





- إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات.





- قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.





- مستند رسمى يثبت أن سن المطلقة يقل عن 65 سنة أو شهادة رسمية طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند.





- مستند رسمى بالحكم القضائى بالنفقة أن وجد وبيان عدم كفايته مرفق بالبحث الاجتماعى للمطلقة لبيان أحقيتها للمعاش.



