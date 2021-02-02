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أخبار البلد

بعد تعليق الرحلات إلى السعودية.. بيان مهم من مصر للطيران إلى عملائها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:29 م
مصر للطيران - صورة
مصر للطيران - صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، استمرار تسيير رحلاتها الجوية من المملكة العربية السعودية إلى مصر لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعوديه الي جمهوريه مصر العربيه اثناء فترة التعليق. 

وأوضحت مصر للطيران، أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر الي المملكه العربيه السعوديه، حيث تقرر تعليق السفر إلى مدن المملكة السعودية، وتستمر فقط رحلات العودة إلى مصر. 
 
وتهيب مصرللطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

وقد أصدرت السلطات السعودية تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.
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