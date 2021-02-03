السجيني: حريق عقار الدائري لن يكون الأخير.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن حريق عقار الدائري لن يكون الأخير، مؤكدًا أننا شهدنا العديد من الحوادث خلال الفترات الماضية كما كان في عمارة الأزاريطة بالإسكندرية والتي كان لها ميل كبير على العقارات الأخرى.





وأضاف "السجيني خلال لقاء له ببرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن ملف مخالفات المباني هو ميراث 62 سنة في فساد قطاع العقارات والمحليات.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أننا حاولنا أن نوضح للمواطن من خلال قانون التصالح كيف أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في هذا الملف على الرغم أن البعض يعتقد أن هذا القانون لجمع الأموال وهو خطأ.



