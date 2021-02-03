خصصنا قطعة أرض.. أهالي عزبة موسى شكرى بشربين يطالبون بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي

استغاث أهالي عزبة موسى شكرى التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من تحول القرية لبرك ومستنقعات لمياه الصرف؛ بسبب عدم وجود صرف صحي يخدم القرية مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المعدية.





ويقول المواطن مجدى عبدالله فى رسالته : نحن سكان القرية نعانى من عدم وجود صرف صحي يخدم القرية وتوابعها، رغم الموافقة بالخطة 20_21 للعام الجارى وأنه قد تم الموافقة على البيارة وقد تمت الموافقة بقرار التخصيص من وزير الزراعة، علما بأنه قد تم التبرع بالأرض من عائلة المهندس إبراهيم شكرى وتم الانتهاء من ردم الترعة وننتظر التنفيذ على أرض الواقع.





أضاف: أن القرية تغرق بمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، لعدم وجود صرف صحى وعدم وجود رصف للشوارع، مما يؤدي إلي شلل مصالحها بشكل تام، فى حين أن القرية تربط بين العديد من القرى المجاورة.





مناشدا الجهات المسئولة سرعة التحرك لحل هذه المشكلة، حيث أن القرية تعد كتلة سكانية ضخمة بالنسبة لقرى أخرى تم بدء العمل بها.





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