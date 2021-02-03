كيف تنقذ المصاب بالتسمم.. وما أخطر الأعراض

يمكن أن يكون التسمم مهددًا للحياة، فلا تحاول معالجة الشخص المصاب بنفسك واطلب المساعدة الطبية على الفور، و إذا ظهرت عليهم علامات مرض خطير ، فاتصل برقم سيارة إسعاف أو اصطحبهم إلى قسم الطوارئ والحوادث المحلي .





ووفقا لما جاء فى موقع " "NHS تبدأ مساعدتك للشخص المصاب بالتسمم بمعرفة اعراض التسمم الخطير والاتصال باقرب مستشفى واجراء الاسعافات الاولية لحين وصول فريق الانقاذ، و تشمل الأعراض المرتبطة بالتسمم الخطير ما يلي:

دوخة

دقات قلب مفاجئة وملحوظة (خفقان).

المرض الشديد

صعوبات في التنفس

القلق أو الإثارة التي لا يمكن السيطرة عليها

نوبات

النعاس أو فقدان الوعي





هناك بعض الاشياء التى يمكنك فعلها لمساعدة المصاب بالتسمم لحين وصول سيارة الاسعاف ، وهى:

مساعدة شخص واعى

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد تعرض للتسمم الشديد ولا يزال واعيًا ، فاطلب منه الجلوس ساكنًا والبقاء معه أثناء انتظار وصول المساعدة الطبية.





إذا تعرضوا للتسمم عن طريق ابتلاع شيء ما ، فحاول حملهم على بصق أي شيء متبقي في أفواههم.





إذا تناثرت مادة ضارة على جلدهم أو ملابسهم ، فقم بإزالة أي عناصر ملوثة واغسل المنطقة المصابة جيدًا بالماء الدافئ أو البارد. احرص على عدم تلويث نفسك في هذه العملية.





مساعدة شخص فاقد للوعي

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد ابتلع سمًا ويبدو أنه فاقد للوعي ، فحاول إيقاظه وشجعه على بصق أي شيء بقي في فمه، لا تضع يدك في أفواههم ولا تحاول أن تجعلهم مرضى.





أثناء انتظار وصول المساعدة الطبية ، استلقِ الشخص على جانبه مع وضع وسادة خلف ظهره مع سحب الجزء العلوي من ساقه للأمام قليلًا ، حتى لا يسقط على وجهه أو يتدحرج للخلف، يُعرف هذا باسم وضع الاسترداد .





امسح أي قيء بعيدًا عن فمه وأبق رأسه متجهًا لأسفل للسماح لأي قيء بالخروج دون أن يتنفسه أو يبتلعه، لا تعطيه أي شيء يأكله أو يشربه.





إذا كان الشخص لا يتنفس أو توقف قلبه ، فابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا كنت تعرف كيف تفعل ذلك.





أبخرة سامة

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد استنشق أبخرة سامة ، فقم بتقييم الموقف أولًا ولا تعرض نفسك للخطر.





إذا كان الشخص واعيًا ، شجعه على الخروج من المنطقة الملوثة ، إذا كان ذلك ممكنًا، بمجرد خروجهم في الهواء الطلق ، تحقق لمعرفة ما إذا كانوا على ما يرام أوإذا كانت لديهم علامات تسمم خطير





اتصل بـ سيارة إسعاف إذا كان الشخص فاقدًا للوعي أو غير قادر على الخروج من المنطقة المصابة، لا تدخل أي مناطق مغلقة لإخراج الشخص بنفسك لأن الغازات السامة والأبخرة يمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا تم استنشاقها.





كيفية مساعدة الطاقم الطبي

سيحتاج الطاقم الطبي إلى أخذ تاريخ مفصل لعلاج الشخص المصاب بالتسمم بشكل فعال. عند وصول المسعفين أو عند وصولك إلى A&E ، امنحهم أكبر قدر ممكن من المعلومات ، بما في ذلك:





ما هي المواد التي تعتقد أن الشخص قد ابتلعها

متى أخذت المادة

لماذا تم تناول المادة ، سواء كانت حادثًا أم متعمدًا

كيف تم تناوله على سبيل المثال ، الابتلاع أو الاستنشاق

كم تم تناوله (إذا كنت تعرف)

قدم تفاصيل عن أي أعراض عانى منها الشخص ، مثل ما إذا كان مريضًا.





قد يرغب الطاقم الطبي أيضًا في معرفة:





عمر الشخص ووزنه المقدر

ما إذا كان لديهم أي حالات طبية حالية

ما إذا كانوا يتناولون أي دواء (إذا كنت تعرف)

ستساعد الحاوية التي جاءت بها المادة في إعطاء الطاقم الطبي فكرة واضحة عن ماهيتها. إذا كنت لا تعرف سبب التسمم ، فقد تكون هناك حاجة إلى اختبارات الدم لتحديد السبب.





العلاج في المستشفى

سيتم إدخال بعض الأشخاص الذين ابتلعوا مادة سامة أو تناولوا جرعة زائدة من الأدوية إلى المستشفى للفحص والعلاج.





تشمل العلاجات الممكنة التي يمكن استخدامها لعلاج التسمم ما يلي:





الفحم المنشط : يستخدم أحيانًا لعلاج شخص مصاب بالتسمم ؛ يرتبط الفحم بالسم ويمنع امتصاصه في الدم

الترياق : وهي مواد إما تمنع السم من العمل أو تعكس آثاره

المهدئات : يمكن إعطاؤها إذا كان الشخص هائجًا

جهاز التنفس الصناعي (جهاز التنفس) : يمكن استخدامه إذا توقف الشخص عن التنفس

الأدوية المضادة للصرع: يمكن استخدامها إذا كان الشخص يعاني من نوبات (نوبات)

الاختبارات والتحقيقات

قد تشمل التحقيقات اختبارات الدم ومخطط القلب الكهربائي (ECG).





يمكن استخدام اختبار الدم للتحقق من مستويات المواد الكيميائية والجلوكوز في الدم، يمكن استخدامها لإجراء فحص السموم (اختبارات لمعرفة عدد الأدوية أو كمية الأدوية التي يتناولها الشخص) ، واختبار وظائف الكبد ، والذي يشير إلى مدى تلف الكبد.



