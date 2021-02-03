رعب بعد كشف مضيفة واليس وفاة راكب على متن الطائرة | فيديو

هل تساءلت يوما حول ما قد يحدث إذا توفي راكب يجلس إلى جوارك على متن الطائرة؟، وهو ما شرحته هنا إحدى مضيفات الطيران بشأن ما يلجأ إليه الطاقم عادة في مثل هذه الحالات.

من خلال مقطع فيديو على تطبيق TikTok تشرح مضيفة طيران ما يحدث إذا مات شخص ما إلى جانبك على متن طائرة.





إذا لم يكن هناك مكان في مكان آخر على متن الطائرة، فهذا يعني أنه لا يجوز نقل الراكب المتوفى حتى تنتهي الرحلة وتهبط الطائرة.





وأوضحت «شينا ماري» مستخدمة تيك توك TikTok، والتي تعمل كمضيفة طيران: "إذا أصيب راكب بنوبة قلبية ومات، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك، أو بدء الإنعاش القلبي الرئوي، ننتظر حتى الوصول إلى وجهتنا النهائية"، و"سنبقي تلك الجثة في مكانها".





وأضافت أنه إذا كانت هناك مساحة كافية على متن الطائرة، مثل مكان شاغر في الصف الخلفي خالٍ بالكامل، فيمكن عندئذٍ تحريك الجثة ونقلها هناك مع "تغطيتها ببطانية"، أو وضعها في ممر الركاب حال وجود ازدحام على الطائرة، وبعد ذلك يُسمح للركاب بالخروج من الطائرة قبل صعود الأطباء المختصين لإزالة الجثة وإخراج الطائرة من الخدمة، كما سيتم الاتصال بأفراد أسرة الراكب المتوفى.





وأصيب مستخدمو TikTok بالرعب، حيث قال أحدهم: "إذا مات شخص بجواري على متن طائرة وحاولت تركهم بجواري، فسأقفز حرفيًا من النافذة".





ووافق شخص آخر مضيفًا: "فقط سأقفز في حجر شخص ما إذا لم يكن هناك المزيد من المقاعد".