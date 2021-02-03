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بـ 40 مليون جنيه.. مسئول بشركة للقروض في الصعيد يكشف مفاجأة عن مستريح المنيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:23 ص
مستريح المنيا بعد
مستريح المنيا بعد القبض عليه
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ندى رأفت

كشف عمر محمود، أحد المسؤولين في شركة للقروض المتناهية الصغر في الصعيد، أن " مستريح " المنيا  " تسبب في اقتراض عدد كبير من المواطنين لنحو 40 مليون جنيه من شركته وحدها؛ من أجل إيداعها لدى "مستريح المنيا" المدعو  "مستمر حسين"، متوقعًا أن تصل إجمالي المبالغ التي اقترضها المواطنون من شركات أخرى إلى 300 مليون جنيه .


وأوضح "عمر محمود" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:  دورنا كشركة هو تقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر بعد إتمام الشروط اللازمة  لمعاينة المشروع المنتظر إقامته ، لكن للاسف بعض المقترضين لا يقيمون هذه المشروعات ويوجهون حصيلة القروض، للنصابين مثل "مستمر حسين".


وقال: " للأسف فيه ستات حصلت على قروض كبيرة ومنحتها لمستريح المنيا.. وحسين ده ظاهرة يجب أن تدرس في جانبين، الاول إنه  تسبب في سحب المودعين لاموالهم من البنوك؛ مما يسبب ركودا اقتصاديا في البلاد ، أما الامر الثاني ؛ فقد دفع هذا "المستريح"، المواطنين، للحصول على قروض مشروعات، ومنحوها له؛ مما أدى لظهور مشكلة "التعثر في السداد".

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