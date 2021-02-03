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أخبار العالم

منقذ إيطاليا المقبل.. حديث عن ترشيح "دراجي" لرئاسة الحكومة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:28 ص
الرئيس الإيطالي (يسار)
الرئيس الإيطالي (يسار) وماريو دراجي عام 2019
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محمد علي
من المتوقع أن يقابل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيطالية، ومن المرجح أن يكلف ماتاريلا دراجي  بتشكيل الحكومة المقبلة.






قال ماتاريلا، أنه يرغب في رؤية إيطاليا تقودها حكومة مسئولة  تكون قادرة على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية.

ذكرت التقارير الإخبارية، إن الحكومة الايطالية المقبلة، قد يكون من المناسب أن يرأسها دراجي، نظرًا لخبرته السابقة في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في عام 2012.

وطالب ماتاريلا الأحزاب السياسية بدعم الحكومة المقبلة، مستبعدًا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل  جائحة كوفيد-،19 لإخراج البلاد من أزمة سياسية نجمت عن استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وجاء استدعاء الرئيس لدراجي حالما تأكد من فشل المشاورات التي أجراها كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي المكون من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) وحركة 5 نجوم (مناهضة للمؤسسات) وحزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.

وذكرت مصادر سياسية إن محادثات إحياء الائتلاف الحاكم المنهار في إيطاليا وصلت لطريق مسدود، بسبب قضايا سياسية حتى قبل إجراء أي نقاش بشأن من يجب أن يتولى رئاسة الحكومة.

وعلق جوليانو نوسي ، أستاذ الإستراتيجية في كلية البوليتكنيك للأعمال في ميلانو ، على أن ماريو دراجي ، رجل ودود يبلغ من العمر 73 عامًا ويشتهر بحسن تقديره وجديته وتصميمه، وهو "شخص مُعد جيدًا ويتميز بالحزم".

 وأضاف "سيكون بالتأكيد قادرا على اخراج إيطاليا من الازمة بدعم من البلاد والبرلمان".

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