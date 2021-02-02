تصريح "مستفز" لوزير الري الإثيوبي عن سد النهضة

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي على مياه النيل تسير كما هو مخطط لها، دون أي تأخيرات، في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وفق ما أوردت شبكة العربية الإخبارية.





وأكد بيكيلي، بتصريحه الجديدة ما قاله قبل يومين من إن مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج، وفق مزاعمه.





وكتب الوزير الإثيوبي زاعمًا، في تغريدة على تويتر، السبت: "تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته".





وقبل تأكيد وزير الري الإثيوبي، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، صباح اليوم الثلاثاء،على ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معربة عن امتنانها لجنوب أفريقيا لأسلوب إدارتها بشأن المفاوضات.









وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.