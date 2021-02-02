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أخبار العالم

تصريح جديد من إثيوبيا حول سد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:51 ص
تصريح جديد من اثيوبيا
تصريح جديد من اثيوبيا حول سد النهضة والنزاع الحدودي مع السود
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قسم الخارجي
أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على حرص أديس أبابا على حل النزاع الحدودي مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية.

 وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية، جدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مطالبة القوات السودانية بالعودة إلى منطقة ما قبل التوتر من أجل الجلوس على طاولة الحوار.

ودعت الوزارة الإثيوبية إلى ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معربا عن امتنانه لجنوب أفريقيا لأسلوب إدارتها بشأن المفاوضات. حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.

وكان المجلس السيادي السوداني قد أكد، أمس الاثنين، أنه لن يفرط في أي شبر من الأراضي السودانية الواقعة على الحدود الإثيوبية.

وشدد المجلس في تصريحات صحفية على أن بلاده تؤمن بالحل السلمي مع إثيوبيا، وأن خيار الحرب مع "أديس أبابا" بعيد.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي قد نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ذكر فيها أنه عقد اجتماعًا في موقع بناء سد النهضة مع المقاولين والمستشارين العاملين بالمشروع.

وكتب بيكيلي في تغريدته "عقدنا اجتماعًا تنسيقيًا في الموقع مع المقاولين والمستشارين. عملية بناء سد النهضة تتقدم حسب الخطة دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في ذروته وسنقدم هذه الطاقة النظيفة من أجل رخاء إثيوبيا وأفريقيا".
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