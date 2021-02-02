كورونا يتوحش.. إعلان خطير عن سلالات الفيروس المتحورة

صدم علماء بريطانيون العالم، بعدما كشفوا بعدًا جديدًا لخطورة سلالات وطفرات جائحة كورونا التي تضرب العالم وتخطّي مصابيها الـ104 ملايين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.









وبشكل واضح، قال علماء في بريطانيا، إن الطفرة في السلالة المتحورة في بريطانيا قد تقلل من فعالية اللقاحات المستخدمة كمضاد للوباء.





ونقلًا عن "رويترز"، ذكر علماء بريطانيون، أن طفرة في السلالة المتحورة في بريطانيا تتفادى الجهاز المناعي لجسم الإنسان، ما يعني خطورة أشد لمن يصاب بالسلالات المتحورة.









ويقوم العالم باستخدام 5 لقاحات هي الأكثر انتشارًا حتى الآن، اثنان منهما ذوا فعالية كبيرة على السلالة الأصلية، وهما فايزر وموديرنا.









وكما يتم التطعيم بلقاحات أسترازينيكا، وسبوتنيك في وسينوفارم.









واليوم ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، جرى رصد حالتين لشخصين أصيبا في البرازيل بسلالتين من فيروس كورونا المستجد في الوقت نفسه، ما يجعل إصابتهما شديدة الخطورة، نظرًا لازدواجية الإصابة، والتي قد تودي بحتفهما، إن لم تفلح الأدوية في وقف الفيروس.









جاء الكشف عن التطور الخطير، من قبل باحثين في جامعة فيفيل، حيث قاموا بإجراء مسح لـ90 شخصًا مصابًا بالفيروس في ريو جراندي دو سول، الواقعة في جنوب البرازيل، وتم اكتشاف الأمر.









وقال الباحثون "إن التوصل للأمر ليس هينًا أبدًا، حيث ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتين من وباء كورونا تحورتا في البرازيل، وتطورتا بشكل منفصل في ولايتين مختلفتين، وعرفوها باسم P.1 وP.2، أما المريض الثاني فأصيب بسلالتي P.2 وB.1.91، في نفس الوقت .









يأتي ذلك في وقتٍ قالت فيه صحيفة فايننشال تايمز ، إن أكثر من 100 مليون شخص حول العالم تلقوا أحد لقاحات كورونا.



