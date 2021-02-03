يقي من السرطان ويحمي من ضمور العين.. تعرف على فوائد السمك

سمك السلمون يعشق تناوله الكثير بالرغم من عدم معرفة فوائد الكثيرة التى تجعلك تدمجه فى نظام غذائك من مرة إلى اثنين أسبوعيا للوقاية من بعض الأمراض، لذلك نلقي الضوء على فوائد السمك السلمون.





وقالت الدكتورة هند مأمون، خبيرة التغذية، إن السلمون من أهم الأسماك الغنية بأوميجا 3، كما أن تناول السلمون يجعلك أكثر ذكاءً وسعادةً لأنه مليء بالأحماض الدهنية، كما يساعد تناول السلمون على تحسين صحة القلب والشرايين ويحمى من الالتهابات.





وأوضحت الدكتورة هند مأمون، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السلمون يحمى العين من الضمور الذي قد يصيب شبكة العين مع التقدم فى السن وهو غنى بفيتامين د الذي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر كما يساعد على النوم ونمو دماغ الأطفال.





ونصحت بتناول السلمون مرة فى الأسبوع، مؤكدة أنه يحمى الجسم من السرطانات المختلفة مثل اللوكيميا لأنه غنى بفيتامين د الذى يمنع انتشار الخلايا السرطانية.