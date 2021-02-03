ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يقي من السرطان ويحمي من ضمور العين.. تعرف على فوائد السمك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:00 م
السمك يقي من السرطان
السمك يقي من السرطان ويحمي من ضمور العين وله فوائد اخري اكتش
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

سمك السلمون يعشق تناوله الكثير بالرغم من عدم معرفة فوائد الكثيرة التى تجعلك تدمجه فى نظام غذائك من مرة إلى اثنين أسبوعيا للوقاية من بعض الأمراض، لذلك نلقي الضوء على فوائد السمك السلمون.


وقالت الدكتورة هند مأمون، خبيرة التغذية، إن السلمون من أهم الأسماك الغنية بأوميجا 3، كما أن تناول السلمون يجعلك أكثر ذكاءً وسعادةً لأنه مليء بالأحماض الدهنية، كما يساعد تناول السلمون على تحسين صحة القلب والشرايين ويحمى من الالتهابات.


وأوضحت الدكتورة هند مأمون، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السلمون يحمى العين من الضمور الذي قد يصيب شبكة العين مع التقدم فى السن وهو غنى بفيتامين د الذي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر كما يساعد على النوم ونمو دماغ الأطفال.


ونصحت بتناول السلمون مرة فى الأسبوع، مؤكدة أنه يحمى الجسم من السرطانات المختلفة مثل اللوكيميا لأنه غنى بفيتامين د الذى يمنع انتشار الخلايا السرطانية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور