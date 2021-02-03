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القضاء على العشوائيات في 2030.. خالد صديق: تنفيذ نموذج الأسمرات فى 14 محافظة.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:29 ص
خالد صديق
خالد صديق
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ياسمين القصاص

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إنهم يعملون على  مراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل وضمان حصول المواطن على حقه.

 

وأضاف"مدير صندوق تطوير العشوائيات"، عبر مكالمته الهاتفية فى بنامج"صباح الورد"" المذاع عبر فضائية"تن"، أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع على غرار الأسمرات في 14 محافظة وسيكون هناك 42 مشروعا في تلك المحافظات، لافتا إلى  أنه اليوم تم صب أول خرسانة في أول مشروع في محافظة السويس.

 

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه لا بد من التخطيط العمراني الجيد ودراسة والقيام بمشاريع بديلة لأهالينا بالعشوائيات والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي هدفها راحة المواطن المصري.

 

وأشار إلى أن اللجنة تشرف على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني ومتابعة الصرف والتسويات وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.

 

وفى سياق أخر، أوضح أن هناك 28 مليار جنيه استثمارات لتطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات ، إلى جانب تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالى 20/21 لاستكمال باقى المشروعات المناطق غير الآمنة.

 

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن تكلفة تطوير المناطق  غير المخططة تقدر بنحو 318 مليار جنيه ،  موضحًا أنه في  2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير المخططة.

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