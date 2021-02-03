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أخبار البلد

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 236 عاملًا بشركة خاصة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة أسمنت بني سويف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية  تقرر صرف بعض المزايا  لـ 236 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين والمتضمن، العلاوات الاجتماعية، ومنحة عيد العمال ، وبدل التمثيل، والتفرغ ، وبدل التميز وبدل طبيعة العمل إن وجد، فضلا عن وضع نظام الحافز السنوي ويصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز، ويستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوي للفنيين والإداريين.

وحددت الإتفاقية الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهرا،  تقسم على 12 دفعة سنوية ويتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة، ومنح زيادة سنوية بنسبة 5 % تستحق في يناير 2021 و 2022 و 2023. 

واتفقت  الأطراف على  أن تقوم الشركة في نهاية كل عام خلال فترة سريان الإتفاقية بإجراء دراسة للأجور لمقارنة الدخل الإجمالي للعاملين شاملًا الأرباح مع نظرائهم في الشركات الأخري ذات الطبيعة المماثلة والعاملة في مصر، والتى لها نفس عناصر الأجر ، وإذا أسفرت الدراسة عن انخفاض الدخل الإجمالي للعاملين شاملًا الأرباح يتم النظر في تعديل الدخل الشهري للعاملين في ضوء الملاءمة المالية للشركة واعتبارات العمل.

وقع الاتفاقية عن شركة أسمنت بني سويف، إسلام الغزولي بصفته رئيس القطاع القانوني للشركة،  وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية كل من:  طلعت عدلي زكي رئيس اللجنة ، وعمر قرني طلبة نائب الرئيس ، وعبد الحميد مبروك الأمين العام، وأيمن حسني عبد الحليم أمين الصندوق، ومحمود محمد سيد أمين الصندوق المساعد ، ومجدى عبد الحكيم ، مساعد الأمين العام، وعادل محمد عبدالله، نائب ثان باللجنة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية،  والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.
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