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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو على "فيس بوك" يطالب فى أحد الصبية بإعادته إلى أهليته

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التمس خلاله أحد الصبية توصيله إلى أهليته نظرًا لوفاة والدته وقيام والده بطرده من مسكنه بعد قيامه بالزواج من سيدة أخرى ، مما اضطره إلى النوم بمحطة السكة الحديد بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بتوجيه مأمورية لمكان تواجد الطفل وتم التقابل معه أثناء تواجده أمام محطة السكة الحديد ، وتم اصطحابه لديوان القسم  وتقديم الرعاية اللازمة له وبالفحص تبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية.. وبسؤاله أكد ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه.

 وفى وقت لاحق حضرت إلى ديوان القسم (ربة منزل - مقيمة بالشرقية) وأقرت بأنها والدة الطفل المشار إليه ، وأفادت بعدم صحة أقوال نجلها ، وأنها مطلقة من والده ، وأن نجلها يعانى من اضطرابات نفسية ، وأنه ترك المنزل منذ أكثر من عشرة أيام وأنه معتاد الغياب ، وأنها لم تقم بالإبلاغ عن غياب نجلها نظرًا لانشغالها فى البحث عنه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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