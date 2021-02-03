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فن

نيك جوناس: أتمنى إنجاب الكثير من الأطفال من بريانكا شوبرا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:47 م
نيك جوناس و بريانكا
نيك جوناس و بريانكا شوبرا
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شروق ابراهيم
أعرب المغني الأمريكي نيك جوناس عن السعادة الكبيرة التي يعيشها مع زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، قائلا :" نحن نعيش سعادة كبيرة لاننا مع بعضنا البعض ونحمل آمال كبيرة للمستقبل". 

وقال نيك جوناس بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية انه يتمنى ان يؤسس أسرة مع بريانكا شوبرا مليئة بالأطفال، مشيرا الى انها ستكون حياتهم عبارة عن رحلة عمر جميلة.

نصدرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد اعلان طرحها لعلامة تجارية لشامبو الشعر مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، والتي تحمل أسم Anomaly". 

وكشفت بريانكا شوبرا ، أن التركيبات الخاصة بالشامبو نباتية ونظيفة، وان ايضا زجاجات الشامبو مصنوعة من النفايات والقمامات البلاتسيكية والتي يمكن تدويرها.
تزوجت بريانكا شوبرا من المغني الامريكي نيك جوناس في 2018 وهو يصغرها في العمر بحوالي 10 اعوام.

وعن فارق العمر بينهما، أكدت النجمة الهندية أن نيك جوناس رجل كبير عقلا وروحا وذكي، مشيرة إلى أنها تتعامل كالأطفال، وتفعل ما يحلو لها من تصرفات ومن جانبه يدعمها في كل شيء.

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