دراسة تحذر.. الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا

حذرت دراسة جديدة نُشرت وفقًا لموقع "timesofindia"، من أن الاكتئاب والتوتر والوحدة والسلوكيات الصحية السيئة يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم وتقلل من فاعلية بعض اللقاحات، ويشير تقرير جديد إلى أن الأمر نفسه قد يكون صحيحًا بالنسبة إلى اللقاحات COVID-19 الجديدة قيد التطوير والمراحل الأولى من التوزيع العالمي.







ومن الممكن تقليل هذه الآثار السلبية بخطوات بسيطة مثل التمارين والنوم، على الرغم من أن الاختبارات الصارمة أظهرت أن لقاحات COVID-19 المعتمدة فعالة للغاية في إنتاج استجابة مناعية قوية ، فلن يستفيد الجميع على الفور من الاستفادة الكاملة، ويمكن أن تضعف العوامل البيئية ، بالإضافة إلى العوامل الوراثية والصحة البدنية والعقلية للفرد ، مما يؤدي إلى إبطاء الاستجابة للقاح.





وقام الباحثون في هذه الدراسة بإلقاء الضوء على فاعلية اللقاح وكيف يمكن للسلوكيات الصحية والضغوط العاطفية أن تغير قدرة الجسم على تطوير استجابة مناعية.







كما تعمل اللقاحات عن طريق تحدي جهاز المناعة، في غضون ساعات من التطعيم، هناك استجابة مناعية فطرية عامة على المستوى الخلوي حيث يبدأ الجسم في التعرف على تهديد بيولوجي محتمل، ويتم دعم الجهاز المناعي في النهاية عن طريق إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف مسببات أمراض معينة.





وقالت جانيس كيكولت جلاسر ، مديرة معهد أبحاث الطب السلوكي في جامعة ولاية أوهايو وكبيرة المؤلفين: "في بحثنا ، نركز بشكل كبير على استجابة الجسم المضاد ، على الرغم من أنها مجرد جانب واحد من استجابة الجهاز المناعي التكيفي".







ووفقًا للباحثين، فإن لقاحات COVID-19 المتداولة بالفعل فاعلة بنسبة 95٪ تقريبًا، ومع ذلك فإن هذه العوامل النفسية والسلوكية يمكن أن تطيل مقدار الوقت الذي يستغرقه تطوير المناعة ويمكن أن تقصر مدة المناعة.





وقال Kiecolt-Glaser "الشيء الذي يثيرني هو أن بعض هذه العوامل قابلة للتعديل"، "من الممكن القيام ببعض الأشياء البسيطة لتعظيم الفعالية الأولية للقاح".

