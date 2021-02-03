ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تحذر.. الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
حذرت دراسة جديدة نُشرت وفقًا لموقع "timesofindia"، من أن الاكتئاب والتوتر والوحدة والسلوكيات الصحية السيئة يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم وتقلل من فاعلية بعض اللقاحات، ويشير تقرير جديد إلى أن الأمر نفسه قد يكون صحيحًا بالنسبة إلى اللقاحات COVID-19 الجديدة قيد التطوير والمراحل الأولى من التوزيع العالمي.

ومن الممكن تقليل هذه الآثار السلبية بخطوات بسيطة مثل التمارين والنوم، على الرغم من أن الاختبارات الصارمة أظهرت أن لقاحات COVID-19 المعتمدة فعالة للغاية في إنتاج استجابة مناعية قوية ، فلن يستفيد الجميع على الفور من الاستفادة الكاملة، ويمكن أن تضعف العوامل البيئية ، بالإضافة إلى العوامل الوراثية والصحة البدنية والعقلية للفرد ، مما يؤدي إلى إبطاء الاستجابة للقاح.

وقام الباحثون في هذه الدراسة بإلقاء الضوء على فاعلية اللقاح وكيف يمكن للسلوكيات الصحية والضغوط العاطفية أن تغير قدرة الجسم على تطوير استجابة مناعية.

كما تعمل اللقاحات عن طريق تحدي جهاز المناعة، في غضون ساعات من التطعيم، هناك استجابة مناعية فطرية عامة على المستوى الخلوي حيث يبدأ الجسم في التعرف على تهديد بيولوجي محتمل، ويتم دعم الجهاز المناعي في النهاية عن طريق إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف مسببات أمراض معينة.

وقالت جانيس كيكولت جلاسر ، مديرة معهد أبحاث الطب السلوكي في جامعة ولاية أوهايو وكبيرة المؤلفين: "في بحثنا ، نركز بشكل كبير على استجابة الجسم المضاد ، على الرغم من أنها مجرد جانب واحد من استجابة الجهاز المناعي التكيفي".

ووفقًا للباحثين، فإن لقاحات COVID-19 المتداولة بالفعل فاعلة بنسبة 95٪ تقريبًا، ومع ذلك فإن هذه العوامل النفسية والسلوكية يمكن أن تطيل مقدار الوقت الذي يستغرقه تطوير المناعة ويمكن أن تقصر مدة المناعة.

وقال Kiecolt-Glaser "الشيء الذي يثيرني هو أن بعض هذه العوامل قابلة للتعديل"، "من الممكن القيام ببعض الأشياء البسيطة لتعظيم الفعالية الأولية للقاح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: لا يوجد لقاح لـ فيروس كورونا فعال 100%

الأقوى في مقاومة كورونا بالشرق الأوسط.. بلومبرج: مصر بين أول 5 اقتصادات عالمية تحقيقا للنمو خلال 2020

حافظوا على حذركم.. الصحة العالمية: ظهور اللقاحات لا يعني نهاية كورونا

لقاح كورونا آمن.. الصحة السعودية تجيب عن الأسئلة الشائعة حول كوفيد-19

بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

ترشيحاتنا

لـ الرجال.. تناول هذه البذور يوميا وشاهد النتيجة

الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

تناول القهوة يوميا له تأثير مذهل على الرجال

اللي بنعرفهم مبقوش رجالة.. سالي عبدالسلام تبكي بسبب زفافها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد

اكتشف أعراض سرطان الفم بسرعة