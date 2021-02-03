أخطر من كورونا.. سر رعب دول العالم من فيروس نيباه |تفاصيل

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد الفارق بين نيباه وكوررونا فيما بين الأعراض والوفيات.





وقبل أن ينتهى العالم من جائحة وباء كورونا والذى أصاب الملايين حول العالم ظهر فيروس نيباه وآثار الرعب ولكن ما الفرق بين نيباه وكورونا؟.





لا يزال مصدر كورونا وكيفية انتقاله لغزأ بينما نيباه فمصدر هو خفافيش الفاكهة فقوة فتكه تكمن فى نسبة تسببه بالوفيات التى تصل إلى 75%.





أعراض نيباه متشابهة مع فيروس كورونا مثل السعال وضيق فى التنفس والحمى وقد يدخل المصاب بنيباه فى غيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة فضلأ عن التهاب وتورم الدماغ ويعد مصدر رعب حيث أنه لا لقاح حتى الآن يتصدى له أو يمنع عدواة.





فيروس نيباه لا يزال انتشاره محدودأ فى العالم بينما إصابات فيروس كورونا تجاوزت 104.19 مليون حالة أما الوفيات تجاوزت المليونين و 249 ألف حالة.























