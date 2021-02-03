ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رجب ينافس ابنه فى مسابقة سيارات .. والأخير يفوز بالمركز الأول

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:09 م
الفنان محمد رجب ونجلة
الفنان محمد رجب ونجلة
Advertisements
مريم عزت
شارك الفنان محمد رجب، جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وظهر الفنان محمد رجب ، فى الفيديو بصحبة ابنه  وهما يقودان سيارات كهربائية وفى حالة منافسة وينتهى السباق بفوز نجله وحصولة على المركز الاول والجائزة . 


ويذكر أن اخر اعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل " صربة معلم " ،  وهو  من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رجب يشارك جمهوره بصورة له من مسلسل ضربة معلم .. شاهد

بملابس العمال.. محمد رجب يشارك متابعيه بصورة من كواليس ضربة معلم

بـ الكمامة.. شاهد: أحدث ظهور لـ محمد رجب على السوشيال ميديا

بالجلباب الصعيدي.. محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

جابر أبو المكارم.. محمد رجب ينشر صورة من مسلسل ضربة معلم.. شاهد

منور يا معلم.. محمد رجب يشارك متابعيه بـ صورة له | شاهد

ترشيحاتنا

استنفار أمني في البحرين بسبب جسمين غريبين

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات من فوق أسطح البيوت تكلفت 1.5 مليار جنيه

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

بعد نفي التضامن قطع معاش المطلقات.. شروط وخطوات الحصول عليه

هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس