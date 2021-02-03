محافظ الفيوم يكرم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، بالتعاون مع محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان" النساء في القران " بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأعلامية ايناس عبد العزيز، والأعلامية أماني شيلابي ممثلي إذاعة شمال الصعيد بالفيوم.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المسابقة تُنظم لحفظة القران الكريم بمحافظات شمال الصعيد وهي ( الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا)، وقد شمل التكريم شهادات تقدير للفائزين، ومبالغ مالية.





هنأ المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية، والتي تعمل على الإرتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الافكار الهدامة.





وأوضح المحافظ، خلال اللقاء أن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يساهم في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وحريص على التمسك بالاخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان.





الجدير بالذكر، أن الفائزين في المسابقة هم، أحمد عمر عبد الستار، وأحمد عبد الجواد رياض، ومحمد عبد الحميد عبد الحميد، ورمضان محمد عبد الفتاح.









تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز إطسا، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال والمراحل الزمنية للتنفيذ .

وذلك بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، وعدد من مسئولي إدارتي الري والزراعة بأطسا، وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمي المياه.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع لشرح من وكيل وزارة الري حول ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، كما ناقش المنتفعين حول ضرورة الاستفادة من تطبيق نظم الري الحديث، حيث أكد المحافظ أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.

وأشار المحافظ خلال حديثة مع المزارعين إلى أهمية تطبيق نظم الري الحديث، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلًا عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالفلاح والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها للمزارعين لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث.

وأكد "الأنصاري" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتحرك كفريق عمل واحد، لإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات، موجهًا وكيل وزارة الري بتكليف أحد مهندسي الصرف، للتنسيق مع أحد المهندسين بمديرية الزراعة وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، لإنشاء مصارف تخدم الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق بحر الجرجبة بطريقة هندسية سليمة، استجابة لمطالب المزارعين، بهدف التخلص من مياه الصرف الزراعي.

عقب ذلك تفقد محافظ الفيوم أحد الحقول الزراعية على مساحة 10 أفدنة يتم ريه بالتنقيط بنطاق عزبة على عيسى التابعة لقرية الغرق، وناقش المحافظ، مالك الأرض، حول إيجابيات تطبيق تجربة الري الحديث وسبل التغلب على المعوقات.





















