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أخبار العالم

الوكالة الفرنسية: 66% انخفاضا في أعداد ركاب خطوط الطيران حول العالم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:22 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاربعاء، عن انخفاض كبير في أعداد الركاب على خطوط الطيران حول العالم بفعل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الوكالة إن حركة الطيران شهدت انخفاضا بنسبة 66% في عام 2020، وسط مخاوف من استمرار الخسائر بفعل السلالات الجديدة للفيروس. 

ومن ناحية أخرى، كشفت مبادرة كوفاكس عن خطة توزيع اللقاحات، مشيرة إلى أنها تشمل تطعيم 3,3% من سكان 145 دولة مشاركة.

ووفقا لـ وكالة "رويترز" الانجليزية، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، اليوم الأربعاء، إن مبادرة تبادل لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفاكس" تهدف إلى توزيع 240 مليون جرعة على الأقل من لقاحات كوفيد-19 في النصف الأول من هذا العام.

وقال المرفق، الذي يشارك في قيادته التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة وصندوق الأمم المتحدة للأطفال، إن توقعات التوزيع المؤقتة ستغطي ما معدله 3.3٪ من إجمالي السكان البالغ 145 دولة مشاركة.

وقال كوفاكس في بيان إن المخصصات ستخضع لتحذيرات مختلفة، بما في ذلك قائمة منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ واستعداد الدول وقبولها.
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