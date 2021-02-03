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أخبار البلد

وزير الزراعة يستقبل السفير الهولندي الجديد بالقاهرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:32 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
 استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ «هان ماروتس» سفير هولندا الجديد بالقاهرة بعد تسلمه منصبه بالقاهرة.

وبحث وزير الزراعة مع "ماروتس"، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والري وإدارة المياه وإنتاج التقاوي واتاحة الفرصة لقطاع الزراعة المصري في الاستفادة بتكنولوجيا صناعة البذور بهولندا.

وأكد القصير على استمرار التعاون بين البنك الزراعى وبنك رابو الهولندي بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل الفنيه التي تم تشكيلها من الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
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