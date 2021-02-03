ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:02 م
خطوات زراعة النعناع
خطوات زراعة النعناع
Advertisements
نهى هجرس
النعناع الأخضر من أسهل الخضروات الورقية التي يمكن زراعتها في المنزل، والتى لا تحتاج سوى بعض النعناع الحي والتربة والمياه والرعاية المستمرة في الشمس.

ومع تعدد استخدامات النعناع وفوائده سنتعلم معًا كل تفاصيل زراعة النعناع في المنزل بأسهل طريقة وخطوات للحصول على أفضل نعناع طبيعي.

خطوات الزراعة:
- يقطع غصن من نبات النعناع أو استخدام النصف الأخير من ساق النعناع وبه الجذر أو شراء الشتلات.
- يزرع غصن النعناع ويغرس أسفله في أصيص مخلوط بين الطين والرمل.
- يترك جزء من غصن النعناع بارز دون أن تغطيه التربة.
- يترك أصيص النعناع في منطقة جيدة التهوية تصل له أشعة الشمس جيدًا.
- تسقى زرعة النعناع يومياُ لكي تتابع نموها وتظهر الأوراق الجديدة.

ولكن يجب أن تكون التربة طينية مناسبة حيث يخلط بها الطين لتخفيف كثافته والسماح للجذور بالتنفس والحركة، ويمكن شراء الطمية الجاهزة للزراعة.

ويكون أصيص الزرع من البلاستيك أو الفخار أو علبة دهان فارغة أو دلو "جردل"، مع ضرورة ثقب الأصيص من الأسفل لمنع تعفن الجذور.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها