أخبار سارة حول فاعلية لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

أظهرت دراسة جديدة فاعلية لقاح شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في إبطاء انتقال الفيروس إلى الشخص، إضافةً إلى حماية الذين يحصلون عليه.





وأشارت الدراسة، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن لقاح أسترازينيكا يمكن أن انتقال العدوى بنسبة الثلثين.





كما أضافت الدراسة، أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أن تساعد في حماية الشخص من الإصابة بالفيروس بنسبة 76%، عقب تناول اللقاح بـ 90 يوما.





وأوضحت أن التأخير بين الجرعتين أثر بشكل آخر على فعالية اللقاح، حيث أدى التأخير بين الجرعتين لمدة 3 أشهر إلى فعالية بنسبة 82%، وفي حالة 6 أسابيع بين الجرعتين أصبح الانخفاض 55%.





واحتفل "مات هانكوك"، وزير الصحة البريطاني، بهذه التقارير، مؤكدًا في حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، على أن هذا اللقاح يساعد الجميع على الخروج من هذا الوباء.