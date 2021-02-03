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أخبار البلد

السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:40 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن التفقد يأتي استمرارًا لمتابعة  الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، والاطلاع على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما استمع الرئيس إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور
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