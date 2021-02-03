مصيلحي يهنئ لاعبي الاتحاد السكندري عقب اكتساح المقاصة برباعية

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وافتتح الاتحاد السكندري التهديف فى الدقيقة 21 ، بعدما استلم محمد الصباحي الكرة على يسار منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لروماريو ويليامز الخالي من الرقابة أمام المرمى فسدد بقوة لتصطدم بالحارس محمود حمدي وتسكن الشباك.





وأهدر باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة الجديد ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الاول .





وأضاف الاتحاد الهدف الثاني فى الدقيقة 48 ، بعدما استلم روماريو ويليامز الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية انقض عليها محمد الصباحي بتحرك أكثر من رائع أمام المرمى وسددها قبل المدافع داخل الشباك .





وجاء الهدف الثالث للاتحاد فى الدقيقة 75 ، بعدما مرر رزاق سيسيه الكرة لعمار حمدي داخل منطقة الجزاء جهة اليمين فمررها عمار حمدي مجددًا بكعب القدم لسيسيه داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة زاحفة على يسار الحارس محمود حمدي.





وتمكن فريق الاتحاد من قتل المباراة نهائيا بعد احراز الهدف الرابع فى الدقيقة 92 ، بعدما استلم رزاق سيسيه تمريرة بينية خلف المدافعين ثم راوغ الحارس محمود حمدي ببراعة وسدد الكرة في المرمى الخالي.





وبهذه النتيجة رتفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة الحادي عشر فى المركز العاشر ، وتجمد فريق مصر المقاصة فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة

هنأ محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق الأولعقب تحقيق الفوز على مصر المقاصة بـ4 أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة التاسعه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .وطالب مصيلحي ببذل الجهد و التركيز في التدريبات استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل والاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية لإسعاد جماهير زعيم الثغر .واكتسح فريق الاتحاد السكندري منافسه مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة التاسعه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .