إجراء إمتحانات الدراسات العليا بجامعة المنوفية بعد إجازة نصف العام

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية إجتماعا اليوم لمجلس الدراسات العليا برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة أعضاء اللجنة أون لاين عبر المنصات الإلكترونية.





وأشار القاصد إلي أن اللجنة ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا بالعام الدراسي الجديد والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا.





وأعلن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا عن تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا بكل كليات الجامعة علي أن تبدأ بعد انتهاء إجازة نصف العام.





كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا.





وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.



