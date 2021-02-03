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فن

ولسه لـ رامي جمال تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "ولسه" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية له على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "ولسه لما بالصدفه تقابليني ومبصلكيش .. ولما وانتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش .. وتسألي معقول مسألش .. واسمي في الكلام متقالش .. ومن خوفهم على زعلك .. يجاوبوكي بمبيحكيش".

"هاتيلك صبر على الحرمان يقويكي .. مفيش ولا حاجه من ندمك هتحميكي .. شوفيلك حل فى دموعك بعيد عني .. انا نسيتك لكن مقدرش انسيكي .. في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي متخسرهاش".

"في ناس لما بتتعود على النعمة مبتشوفهاش .. هترجعي بعدين بالوقت .. لأيام فات عليها الوقت .. هتفتكرى اللي انا نسيته .. وضيعته زمان ببلاش".

"ولسة" كلمات: جمال الخولي، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج و ماستر: أحمد إبراهيم.
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