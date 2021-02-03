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سيارات

طريقة تغيير زيت محرك السيارة أمام المنزل بدون فني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:34 م
طريقة تغيير زيت محرك
طريقة تغيير زيت محرك السيارة
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اشرف عطية
زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل الموجودة في السيارة، وهو من أهم العوامل التي تساعد على كفاءة عمل المحرك وإطالة عمره الافتراضي؛ لتجنب اصابته بالصدأ او التلف، ويزيل أيضا الرواسب الناتجة عن الاحتكاك، لذلك يجب فحصه و تغييره بشكل دوري.

وفي هذا السياق، نوضح لكم طريقة تغيير زيت محرك السيارة أمام المنزل وبدون فني.

طريقة تغيير زيت محرك السيارة:

1– قم بوضع السيارة على أرض مستوية ، ثم قم برفع السيارة بالكوريك .

2-انزل اسف السيارة .

3-قم بفك الطبه الموجودة اسف المحرك

4-احضر وعاء لتفريغ الزيت المستخدم فيه

5- تأكد من افراغ الزيت القديم

6– نظف الطبه بعد انتهاء تفريغ الزيت القديم بالكامل

7- قم بتركيب الطبة مرة أخرى وربطها جيدًا

8– قم بإنزال السيارة مرة أخرى بعد التأكد من ربط الطبة

9-افتح  غطاء المحرك وانزع غطاء غرفة الزيت، واسكب الزيت الجديد، وإعادة الغطاء مرة أخرى لمكانه

10– تأكد من وضع الكمية المناسبة من الزيت

11- قم بقياس الزيت بعصا القياس

12 - شغل السيارة و تأكد من اطفاء لمبة انذار الزيت .

و لمعرفة كمية الزيت او اللزوجة المناسبة لسيارتك؛ راجع كتيب السيارة، او قم بالحث علي الانترنت؛ لأن تزويد السيارة بزيت مخالف للموصي به؛ يعرض المحرك للخطر ويتلفه، وكذلك الكمية المطلوبة.
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