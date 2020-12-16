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التصرف الصحيح في حال إضاءة لمبة الزيت بالسيارة.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:05 م
لمبة الزيت
لمبة الزيت
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ياسمين القصاص
قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن لمبة الزيت التحضيرية توجد داخل جميع السيارات ضمن المؤشرات الموجودة بالتابلوه، منوها إلى أنها تعد من أهم اللمبات الموجودة بالسيارة، متابعا أنها دائما تشع النور الأحمر مثل مصباح علاء الدين، ولكنها تشبه إبريق الشاي، حتى تعطى شكلا يوحى بنقصان الزيت، وهو ما ينذر بوجود مشكلة في الزيت.

وأضاف معتز عاطف، خلال استضافته في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أنه لا يمكن تجاهل لمبة الزيت في أي حال من الأحوال، منوها إلى أنه في حال إضاءة لمبة الزيت يجب اتخاذ رد فعل سريع، قد يصل إلى وقوف السيارة فور إضاءة تلك اللمبة، وذلك لأن عدم اتخاذ رد فعل سيكلف مالك السيارة تغيير الموتور. 

وأشار "عاطف"، إلى أن زيت الموتور تتمثل أهميته في تليين الأجزاء المعدنية الداخلية للموتور، فى حال عدم وجود الزيت حينها يصبح الحديد في الحديد وينتج عنه احتكاك، فيؤدى إلى تعطيل الموتور في نفس الوقت، مضيفا أنه يجب الوقوف بالسيارة عن إضاءة اللمبة مع غلق الموتور، حتى لا يحدث أي حركة، ومن ثم يتم التأكد هل هذه الإضاءة سببها زيت الموتور أو أي سبب أخر.

وأكد خبير السيارات، أنه عند إضاءة لمبة الزيت، يقوم قائد السيارة بقياس زيت الموتور، الذى تعتمد قراءته الصحيحة على وقوف السيارة بشكل معتدل وليس بميل، نظرا لأن عند وقوف السيارة مائلة تعطى السيارة حينها قراءة قياس الزيت خاطئة، وأيضا يتم إغلاق الموتور على الأقل حوالى 10 دقائق، حتى يعطى فرصة لنزول الزيت بالكامل، ومن ثم يعطى قراءة صحيحة.

وأوضح خبير السيارات، أن في حالة وجود قياس الزيت بنسبة معتدلة، وأيضا يدور الموتور بشكل جيد، هنا تكون المشكلة في "ترمبة الزيت"، التي قد تشبه موتور المنزل ، وتتمثل أهميتها في نقل الزيت من خزان الزيت إلى الأعلى، ومن ثم يدور الزيت داخل الموتور من الأسفل إلى الأعلىـ فيؤدى إلى حدوث نوع من أنواع التليين.
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