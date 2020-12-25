هل يجب تغيير الزيت كل 6 أشهر.. اعرف الإجابة

يتساءل الكثيرون من مالكي السيارات عن مدة استخدام الزيت ، وهل يمكن ان يتم استخدامه بعد مرور 6 أشهر أو اكثر خاصة للأشخاص العائدين من السفر بسبب رحلة عمل أو سياحة .





ويري خبراء السيارات أن استخدام الزيت والفترة المقترحة لاستخدامه يمكن حسابه مقاسه بالكيلو مترات فيمكن لصاحب السيارة الاستمرار في استخدام الزيت حتى بعد مرور مدة طويلة من توقف السيارة .





والسبب هو أن الزيت ينطبق عليه ظروف التخزين ، وهو وجوده داخل حاويات مغلقة ، ومخزنة بدرجة حرارة أكبر من صفر مئوية ، وبالتالي سيكون الزيت محتفظ بجميع خصائصه داخل الموتور ، كما ان دليل زيوت السيارات ينصح ان يكون الزيت لم يتعرض للتلوث ، ولا يكون عرضه للحرارة والمطر .









كما أن اختلاف أنواع زيوت المحركات، تضع الجميع في حيرة، خاصة وإذا ما كانت لديك سيارة جديدة امتلكتها للتو، لذا عليك اتباع المزيد من الإرشادات الهامة التي تساعدك في كيفية اختيار زيت محرك السيارة، فكل محرك يمكن اختيار زيت معين له، وذلك من أجل تحسين مستوى أداء المحرك.





ويختلف نوع زيت محرك السيارة باختلاف المواد المضافة، وهي ما تجعل الزيوت المختلفة تعطي مستوى لزوجة وأداء مختلف للمحرك، والخلاصة من ذلك إن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك، وايضًا النظر على المواد المضافة إلى الزيت.



